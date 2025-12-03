Konya 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık, artan bulutlarla birlikte 11°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıklar 11°C ile 1°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Gün doğumu saati 07:48. Gün batımı saati ise 17:31. 4 Aralık Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 0°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma ve 6 Aralık Cumartesi günlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu tarihlerde sıcaklıklar 12°C ile 4°C arasında seyredecek.

7 Aralık Pazar günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 10°C ile 1°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinin düşmesi muhtemeldir. Sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. Hız sınırlarına uymak önemlidir. Takip mesafesini korumak da gereklidir.

Ayrıca, 5 Aralık’tan itibaren beklenen sağanak yağışlar su birikintilerine neden olabilir. Olası sel risklerine karşı tedbirli olmak önem taşır. Vatandaşların hava koşullarını düzenli takip etmeleri gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.