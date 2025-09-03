HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Konya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Konya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, akşam sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan, gündüz ve akşam saatlerinde güneybatıdan esecek. Nem oranı gün boyunca %18 ile %44 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 22.5°C tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 36.9°C, gece sıcaklığı 21.4°C olacak.

Sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan uzak durması önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda bulunmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldüÖyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldü
CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!CHP'li 81 il başkanı İstanbul'a çağrıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.