Konya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, akşam sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan, gündüz ve akşam saatlerinde güneybatıdan esecek. Nem oranı gün boyunca %18 ile %44 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 22.5°C tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 36.9°C, gece sıcaklığı 21.4°C olacak.

Sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan uzak durması önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda bulunmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.