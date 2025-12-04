HABER

Konya 04 Aralık Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Aralık 2025 tarihinde sıcaklıklar 1.9°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 0.7°C ile 8.2°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık aralığı ise 3.5°C ile 7°C olacak. 6 ve 7 Aralık'ta kapalı ve yağmurlu hava şartları etkili olacak. Hava koşullarındaki değişiklikler, görüş mesafesini etkileyecek. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önem taşıyor.

Konya'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 1.9°C ile kapalı bir hava ile başlayacak. Sıcaklıklar gün boyunca 0.7°C ile 8.2°C arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgarın hızı 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:49, gün batımı saati ise 17:30 olarak bekleniyor.

5 Aralık 2025 Cuma günü, Konya genelinde hafif yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 3.5°C ile 7°C arasında olacak. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati 17:30 olarak öngörülüyor.

6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Konya'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3.3°C ile 9.9°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgarın hızı 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati ise 17:30 olarak öngörülüyor.

7 Aralık 2025 Pazar günü, Konya'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 11.3°C arasında olacak. Nem oranı %78 civarında gerçekleşecek. Rüzgarın hızı 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati 17:30 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülmektedir. Yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşeceği unutulmamalıdır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Trafik kurallarına uymalı ve gerekli önlemleri almalıdırlar. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler giymelidir. Islanmamaya dikkat etmeleri faydalı olacaktır. Yüksek rakımlı bölgelerde sis ve pus etkisi artabilir. Bu durum görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız.

