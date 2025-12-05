Konya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 5 Aralık 2025 Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların gün boyunca 6°C ile 11°C arasında değişmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günlerinde yağışlı hava koşulları devam edecek. Yağmurların aralıklı ve yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Önemli bir düşüş ya da artış olmayacağı bildirilmektedir.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini akılda tutmak gerekir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması önemlidir.

Evde kalanlarda nem oranının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Ev içinde havalandırmayı ihmal etmemek gerekir. Nem oranını kontrol altında tutmak sağlıklı bir ortam için önemlidir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Böylece ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabiliriz. Günlük planlarımızı buna göre düzenlemek önemlidir.