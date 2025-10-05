HABER

Konya 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 23°C arasında değişecek.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 9°C ile 24°C arasında olacak. Salı günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıkları 6°C ile 19°C arasında düşecek. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu günlerde yağışların etkili olabileceğini unutmamak gerekir.

Günlük hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken bu tahminler size yardımcı olur. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler bulundurmalısınız. Şemsiyeler de yanınızda olmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarına göre aktivitelerinizi planlamak olumsuz etkileri azaltır.

