Konya 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Konya 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Konya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 16°C civarında bekleniyor. Nem oranı %10, rüzgar hızı saatte 7.7 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu 06:24, gün batımı ise 19:12'de gerçekleşecek.

Pazar günü hava biraz serinleyecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık 14°C olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C civarında kalacak. Güneşli hava koşulları devam edecek. Salı günü hava bulutlanacak ve sıcaklık 31°C'ye yükselecek. Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Bu durum toprak kuruması sorunları getirebilir. Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak gerekir. Bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar dikkatli olmalıdır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
