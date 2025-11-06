HABER

Konya 06 Kasım Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 6 Kasım 2025 tarihinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar gün boyu aralıklarla etkisini sürdürecek. Özellikle Akşehir, Beyşehir ve Kulu çevrelerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olmak, ulaşımda aksamalar için önlem almak kritik önem taşıyor. Hava sıcaklıklarının 17-18 dereceye düşeceği, hafta sonu hava koşullarının iyileşeceği belirtiliyor. Seyahat planlarınızı hava durumuna göre oluşturmalısınız. İşte detaylar...

Konya'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların bekleniyor. Yağışlar gün boyunca aralıklarla devam edecek. Özellikle Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın ve Kulu çevresinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu durum ani su baskınlarına yol açabilir. Ayrıca, kısa süreli rüzgar artışları ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Hafta başında hava sıcaklıkları 22–24 derece arasında seyretti. Yağış nedeniyle sıcaklıkların 17–18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serinlik artacak. Cuma günü yağışların etkisi yavaş yavaş azalacak. Hafta sonuna doğru hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların tekrar 20 derece civarına yükselebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek sağlığı korur. Yağışların etkili olacağı bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Gerekli önlemler alınmalıdır. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Hafta sonuna doğru hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi hafta sonuna planlamak daha uygun olabilir.

Kasım ayındaki genel iklim Konya'da değerlendirildiğinde, ayın başında ortalama yüksek sıcaklık 16.2°C'dir. Düşük sıcaklık ise 4.8°C civarındadır. Ayın ortasında yüksek sıcaklıklar 14.2°C'ye düşüyor. Düşük sıcaklıklar ise 3.3°C seviyesine inmektedir. Ayın sonlarına doğru en yüksek sıcaklıklar 9.2°C, en düşük sıcaklıklar -0.7°C seviyelerine inmektedir. Bu veriler, Kasım ayının serin ve yağışlı geçeceğini göstermektedir. Bu nedenle, Kasım ayında Konya'ya seyahat etmeyi planlayanların, hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek de gereklidir.

