Konya 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 27°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %26 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 23.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı saati ise 19:10'da gerçekleşecek.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 8 Eylül Pazartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günleri çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu günlerde 14°C ile 25°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek gereklidir. Özellikle 8 Eylül'deki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, açık hava etkinliklerinizi koruyacaktır. Günlük hava raporlarını takip etmek, ani hava değişimlerine karşı önlem almanızı sağlar. Bu, sağlığınız ve günlük aktiviteleriniz açısından faydalı olacaktır.

