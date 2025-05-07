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Konya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Konya'da hava durumu rüzgarlı olacak.

Konya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava rüzgarlı olacak. Sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 9 Mayıs Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C'ye ulaşacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen bulutlu. Sıcaklıklar 28°C civarında kalacak.

Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir. 8 ve 10 Mayıs tarihlerinde hava bulutlu olacağı için dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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