Konya 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, en düşük 5°C, en yüksek ise 19°C civarında seyredecek. Nem oranı %70 dolaylarında kalacak. Rüzgar hızı 1.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı ise 17:47 şeklinde hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olması bekleniyor. 9 Kasım Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 19°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü hava yine çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 18°C arasında seyredecek. 11 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 2°C ile 18°C arasında olacak.

12 Kasım Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6°C ile 16°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu geçiyor. Sıcaklıklar 4°C ile 14°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 13°C arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini bilmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunması gerekir. Trafik kurallarına uymak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.