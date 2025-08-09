Konya 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacak.

Bu dönemde Konya'da gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde seyredecek. Geceleri sıcaklık 16-18°C arasında olacak. Ağustos ayı boyunca genellikle açık ve güneşli hava hakim olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arası dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları gerekecektir. Hayvanların serin ve gölgelik alanlarda barındırılması aşırı sıcaktan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durmaları gerekir. Düzenli olarak doktorlarına danışmaları önerilir.

Ağustos ayında Konya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı genellikle %33 civarındadır.

Konya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde açık ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Sıcak hava nedeniyle alınacak önlemler hem kişisel sağlık hem de tarım ve hayvancılık açısından önemlidir.