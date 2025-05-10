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Konya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Konya'da hava durumu rüzgarlı olacak.

Konya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Konya'da hava durumu rüzgarlı olacak. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık, 13°C ile 26°C arasında değişecek.

11 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C ile 26°C arasında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu günde sıcaklık 10°C ile 20°C arasında değişecek.

13 Mayıs Salı günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklık aralığı 6°C ile 16°C olacak.

15 Mayıs Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 8°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Özellikle 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yağışların artması bekleniyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su tüketilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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