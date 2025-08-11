HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak.

Konya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklıklar ise 20°C civarında kalacak. Salı günü de benzer hava koşulları sürecek. Hava sıcaklıkları 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 18°C olacak. Çarşamba günü sıcaklık 34°C'ye yükselecek. Bu da Konya'nın tipik yaz sıcaklıklarını yansıtacak. Perşembe günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde Konya'da hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %33 civarında seyrediyor. Bu durum, Konya'nın yaz aylarında sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmakta fayda var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun önlemleri almak, sağlığınız açısından fayda sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.