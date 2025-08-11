Konya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklıklar ise 20°C civarında kalacak. Salı günü de benzer hava koşulları sürecek. Hava sıcaklıkları 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 18°C olacak. Çarşamba günü sıcaklık 34°C'ye yükselecek. Bu da Konya'nın tipik yaz sıcaklıklarını yansıtacak. Perşembe günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde Konya'da hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %33 civarında seyrediyor. Bu durum, Konya'nın yaz aylarında sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmakta fayda var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun önlemleri almak, sağlığınız açısından fayda sağlayacaktır.