Konya 11 Kasım Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18°C'ye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 9.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:26 olarak belirlendi. Gün batımı saati ise 17:41 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 4°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık aralığı ise 15°C ile 4°C olarak tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü daha soğuk hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabiliriz. Sabah ve akşamları daha kalın giyinmek, vücut direncini artıracaktır. Rüzgar hızı 9.6 km/saat civarında kalacak. Hafif bir esinti olarak hissedilebilir. Açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaratmayacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %72 civarında olacak. Hava kalitesi genellikle iyi duruyor. Bu da açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor.