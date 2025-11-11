HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 11 Kasım Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 18°C'ye ulaşırken, gece 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak ve rüzgar hızı 9.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişimleri yaşanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek, hava koşullarına uyum sağlamak açısından önem taşıyor. İşte detaylar...

Konya 11 Kasım Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18°C'ye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 5°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 9.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:26 olarak belirlendi. Gün batımı saati ise 17:41 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 4°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık aralığı ise 15°C ile 4°C olarak tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü daha soğuk hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabiliriz. Sabah ve akşamları daha kalın giyinmek, vücut direncini artıracaktır. Rüzgar hızı 9.6 km/saat civarında kalacak. Hafif bir esinti olarak hissedilebilir. Açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaratmayacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranı %72 civarında olacak. Hava kalitesi genellikle iyi duruyor. Bu da açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attıEşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attı
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.