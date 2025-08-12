Konya 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü 36°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 35°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde, Konya'nın karasal iklim özellikleri nedeniyle sıcak ve kurak hava koşulları hakim olacak. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları hissedilecek. Akşamları ise serinlik yaşanabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri de faydalıdır. Ayrıca, güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önerilir.

Sıcak hava bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durmaları önemlidir. Gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışmaları da önerilir. Evlerde, özellikle üst katlarda, serinletici önlemler alınmalıdır. Gece pencereleri açarak hava akışı sağlanması iç mekanlarda serinliği artırabilir.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama programlarını güncellemeleri önemlidir. Bitkilerin yeterli su almasını sağlamak ve olası yangın risklerine karşı tedbirli olmak gerektiği unutulmamalıdır.