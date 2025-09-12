HABER

Konya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru bir gün olarak öngörülmektedir.

Doğukan Akbayır

Konya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 29°C, gece en düşük sıcaklık ise 16°C civarında olacaktır. Rüzgar hafif esilecek ve kuzeydoğu yönünden esecektir. Nem oranı, gün boyunca %33 ile %53 arasında değişecektir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecektir. 13 Eylül Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 16°C arasında olacaktır. 14 Eylül Pazar günü hafif yağmur ihtimali mevcuttur. Sıcaklıklar 26°C ile 17°C arasında seyredecektir. 15 Eylül Pazartesi günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 16°C arasında değişecektir.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nem oranı, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun koşullar sunmaktadır. Yoğun güneş ışığı olan günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ya da koruyucu önlemler almak önemlidir. Günlük aktivitelerde bol su tüketimi, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca 14 Eylül Pazar günü beklenen hafif yağmur, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Bu gün için hafif yağmura karşı hazırlıklı olunması, etkinliklerin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır.

Konya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava beklenmektedir. Güneş ışığından korunmak ve hafif yağmura karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

