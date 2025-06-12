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Konya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve bulutlu olacak.

Konya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, gündüz saatlerinde 32°C'ye kadar yükselecek. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarına düşecek. Cuma günü biraz daha bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C civarında kalacak. Cumartesi günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu nedenle sıcaklıklar 28°C'ye düşecek. Pazar günü hava yeniden açacak. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak.

Haziran ayı boyunca Konya'da ortalama sıcaklıklar 20.5°C ile 26.7°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 25 mm'dir. Nem oranı %40 civarındadır. Bu da Konya'nın Haziran ayında genel olarak sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Seyahat planlarınız varsa, hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Olası değişikliklere hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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