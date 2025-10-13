HABER

Konya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

13 Ekim 2025 tarihinde Konya'da hava kapalı olacak. Sıcaklık 4°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %52 olarak belirleniyor. 14 Ekim'de hava açık, 4°C ile 19°C arasında sıcaklık öngörülüyor. 15 Ekim'de kısmen güneşli hava beklenirken, sıcaklık 5°C ile 20°C arasında olacak. Hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek ve uygun giysi seçimleri yaparak dışarı çıkmak önem taşıyor. Hava durumu kontrol edilmesi, seyahatlerdeki sürprizleri önler.

Hazar Gönüllü

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Konya'da hava koşulları kapalı olacak. Sıcaklık 4°C ile 15°C arasında değişecek. Hava serin olacak. Nem oranı %52. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:54. Gün batımı saati 18:13.

Önümüzdeki günlerde hava serinleyecek. 14 Ekim Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 4°C ile 19°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 20°C arasında tahmin ediliyor. 16 Ekim Perşembe günü puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 19°C arasında değişecek.

Bu dönemde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar ve su geçirmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, hava koşullarına uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski azalır. Seyahat planları yaparken hava durumunu kontrol etmek gereklidir. Hazırlık yapmak, olası sürprizlere karşı yardımcı olur.

