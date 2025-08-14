HABER

Konya 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 36°C, gece ise 19°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Konya'da, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Bu koşullarda, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkileri artacak. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C seviyelerinde seyredecek. 17 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Bu süre zarfında, sıcaklıkların yüksek olacağı için su tüketiminin artırılması ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması önerilir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su içmeleri gerekmektedir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için risk taşıyabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve kapalı alanlarda kalınmalıdır.

