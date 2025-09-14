HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

14 Eylül 2025 Pazar günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak.

Konya 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C ile 14°C arasında değişecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde de hava koşulları genel olarak güneşli olacak. 15 Eylül Pazartesi günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C ile 16°C arasında olacak. 16 Eylül Salı günü, daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 13°C arasında değişecek. 17 Eylül Çarşamba günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Hava sıcaklıkları 30°C'ye kadar çıkabileceğinden, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek serin kalmanıza yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızları genellikle düşük seviyelerde olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı hakkında güncel bilgilere dikkat etmek önemlidir. Özellikle açık alanlarda yapılacak etkinliklerde bu bilgiler değerlidir.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak, gündüz saatlerinde güneşten korunmak konforlu bir deneyim için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukluktaki boğaz enfeksiyonu yıllar sonra kalbe zarar verebilirÇocukluktaki boğaz enfeksiyonu yıllar sonra kalbe zarar verebilir
Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyorAkılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.