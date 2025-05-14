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Konya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Konya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Konya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Konya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece ise en düşük sıcaklık 7°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Genel olarak ılıman bir hava koşulunu gösteriyor.

15 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 20°C civarına yükselecek. 16 Mayıs Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C'ye kadar çıkabilir. 17 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C seviyelerine ulaşabilir. Artan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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