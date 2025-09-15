Konya 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 17°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10.5 km ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:21, gün batımı saati ise 19:16 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Eylül Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında seyredecek. 17 Eylül Çarşamba günü hava, parlak güneş ışıkları altında olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 30°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamaya dikkat edin. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca, sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir üst bulundurun. Rüzgar hafif olduğu için, açık alanlarda rüzgarın etkisini hissetmeyeceksiniz. Bu da dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor.