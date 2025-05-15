Konya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü Konya'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Öne çıkan günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü 26°C, 17 Mayıs Cumartesi günü 29°C ve 18 Mayıs Pazar günü 27°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içilmesi önerilir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de fayda sağlar.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Ancak hava koşullarının ani değişebileceği akılda tutulmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planları esnek tutmak akıllıca olacaktır.