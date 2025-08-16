Konya 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 33°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 34°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde Konya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C civarında. Gece sıcaklıkları 16-17°C arasında değişiyor. Ağustos ayı boyunca genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakim. Yağış miktarı ise yıllık ortalamanın oldukça altında kalıyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için iç mekanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda bulunmaları önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.

Hava koşullarının genellikle sabah saatlerinde daha serin olduğunu göz önünde bulundurarak, dışarı çıkmadan önce günün hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlamalar bu duruma göre yapılmalıdır.