HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 tarihinde Konya'da genelde güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21°C civarında ölçülecekken, geceleri 7°C olacak. 17 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu hava ile sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. 18 Ekim Cumartesi ise sıcaklık 24°C'yi bulacak. Bu dönemde havanın ılıman geçmesi açık hava etkinlikleri için idealdir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı önlem almak önem taşımaktadır. İşte detaylar...

Konya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

16 Ekim 2025 Perşembe günü Konya'da hava koşulları genelde güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında, gece ise 7°C olacak. Rüzgar hafif, batı yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında gerçekleşecek.

17 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. 18 Ekim Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak ve güneşli bir gün bizi bekliyor.

Bu dönemde hava ılıman ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu yüzden sabahları ve akşamları dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cilt sağlığınız için gereklidir. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.