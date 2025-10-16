Konya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Konya'da hava koşulları genelde güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında, gece ise 7°C olacak. Rüzgar hafif, batı yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında gerçekleşecek.

17 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C'ye yükselebilir. 18 Ekim Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak ve güneşli bir gün bizi bekliyor.

Bu dönemde hava ılıman ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu yüzden sabahları ve akşamları dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cilt sağlığınız için gereklidir. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.