Konya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Konya'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Kasım ayının ortasına uygun bir hava profili sergiliyor.

17 Kasım Pazartesi günü hava koşulları yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 18 Kasım Salı günü de benzer hava durumu tahmin ediliyor. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 5°C civarında olması bekleniyor.

19 Kasım Çarşamba günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 16°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında aşacak. Genel olarak hava koşulları açık ve güneşli devam ediyor. Bu durum, Konya'da tipik Kasım havasını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıkları 14-16°C arasında. Gece sıcaklıkları ise 0-5°C aralığında değişkenlik gösteriyor.

Bölgede bu dönem içerisinde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Bu da Konya'nın iklim özelliklerine uygun bir durumu yansıtıyor.