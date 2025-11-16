HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16-19 Kasım 2025 tarihleri arasında Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-16°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 0-5°C seviyelerine düşecek. Kasım ayının tipik iklim özellikleriyle örtüşen bu hava durumu, bölgedeki sakinlerin keyifli bir dönem geçirmesine olanak sağlayacak. Parçalı bulutlu günlerle birlikte, güneşli havaların hakim olması dikkat çekiyor.

Konya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Konya'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Kasım ayının ortasına uygun bir hava profili sergiliyor.

17 Kasım Pazartesi günü hava koşulları yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 18 Kasım Salı günü de benzer hava durumu tahmin ediliyor. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 5°C civarında olması bekleniyor.

19 Kasım Çarşamba günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 16°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında aşacak. Genel olarak hava koşulları açık ve güneşli devam ediyor. Bu durum, Konya'da tipik Kasım havasını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıkları 14-16°C arasında. Gece sıcaklıkları ise 0-5°C aralığında değişkenlik gösteriyor.

Bölgede bu dönem içerisinde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Bu da Konya'nın iklim özelliklerine uygun bir durumu yansıtıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı
İSKİ'den 'çamurlu su' açıklamasıİSKİ'den 'çamurlu su' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.