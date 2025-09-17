Konya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %24, rüzgar hızı ise 9 km/s bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C olacak. 19 Eylül Cuma günü gündüz 24°C, gece 12°C, 20 Eylül Cumartesi günü gündüz 23°C, gece 11°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzleri sıcaklıklar 23-24°C arasında, geceleri ise 11-12°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif bir üst kat giysiyle dışarı çıkabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü faydalı olacaktır. Gece saatlerinde hafif bir ceket veya kazak almanız serin havaya karşı korunmanıza yardımcı olur. Düşük nem oranı nedeniyle cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerinizi planlarken olumsuz etkilenme ihtimaliniz düşüktür. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.

Konya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif üst kat giysileri, gece saatlerinde hafif ceket veya kazak kullanmanız önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü takmanız, cilt kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önemlidir.