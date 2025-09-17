HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Konya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Konya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %24, rüzgar hızı ise 9 km/s bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 11°C olacak. 19 Eylül Cuma günü gündüz 24°C, gece 12°C, 20 Eylül Cumartesi günü gündüz 23°C, gece 11°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzleri sıcaklıklar 23-24°C arasında, geceleri ise 11-12°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif bir üst kat giysiyle dışarı çıkabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü faydalı olacaktır. Gece saatlerinde hafif bir ceket veya kazak almanız serin havaya karşı korunmanıza yardımcı olur. Düşük nem oranı nedeniyle cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerinizi planlarken olumsuz etkilenme ihtimaliniz düşüktür. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.

Konya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif üst kat giysileri, gece saatlerinde hafif ceket veya kazak kullanmanız önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü takmanız, cilt kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sisler içinden aydınlığa kavuştu! Sisler içinden aydınlığa kavuştu!
En büyük sorunlardan biri tarihe karıştırabilir!En büyük sorunlardan biri tarihe karıştırabilir!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.