Konya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava genel olarak bulutlu olacak. Sıcaklık 0°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %47 ile %69 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 1.9 km/s ile 12.4 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:26 ile 07:39 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati 17:30 ile 17:39 arasında olacak.

19 Kasım Çarşamba'dan 21 Kasım Cuma'ya kadar hava durumu benzer şekilde bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 1°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %43 ile %69 arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 1.9 km/s ile 12.4 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu ve batımı saatleri de benzer şekilde gerçekleşecek.

Bu dönemde hava serin ve bulutlu olacağından dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Nem oranı yüksek olacağı için terleme ile oluşabilecek rahatsızlıklar dikkat edilmelidir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızının değişken olması, açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak, rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmayı sağlar.