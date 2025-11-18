HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava bulutlu olacak. Bu gün, sıcaklık 0°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %47 ile %69 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 1.9 km/s ile 12.4 km/s arasında tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba'dan itibaren hava durumu benzer şekilde devam edecek. Dışarıda kat kat giyinmek, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için önem taşıyor.

Konya 18 Kasım Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Konya'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava genel olarak bulutlu olacak. Sıcaklık 0°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %47 ile %69 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı ise 1.9 km/s ile 12.4 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:26 ile 07:39 arasında gerçekleşecek. Gün batımı saati 17:30 ile 17:39 arasında olacak.

19 Kasım Çarşamba'dan 21 Kasım Cuma'ya kadar hava durumu benzer şekilde bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 1°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %43 ile %69 arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 1.9 km/s ile 12.4 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu ve batımı saatleri de benzer şekilde gerçekleşecek.

Bu dönemde hava serin ve bulutlu olacağından dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Nem oranı yüksek olacağı için terleme ile oluşabilecek rahatsızlıklar dikkat edilmelidir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızının değişken olması, açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak, rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmayı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat
3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım' 3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.