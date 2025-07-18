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Konya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Konya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Nem oranının ise %19 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 31°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli kalacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltabilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturduğundan, bu grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, hava kalitesini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak rüzgarın hızının zaman zaman artabileceği dikkate alınmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması ve uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önerilir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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