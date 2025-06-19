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Konya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Konya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Nem oranı %51 civarında kalacak.

20 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye çıkması bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 30°C civarında devam edecek. 22 Haziran Pazar günü ise sıcaklıkların 27°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak bazı günlerde parçalı bulutlu hava koşulları da görülebilir.

Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumak açısından önemlidir.

Bu sıcak günlerde evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanmak, ortamı serin tutar. Pencereleri güneş ışığını engelleyen perdelerle kapatmak, iç mekanların daha serin kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerekmektedir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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