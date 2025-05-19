Konya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11°C seviyelerinde seyredecek. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakındır. Konya'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 11°C olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 12°C seviyelerine ulaşacak. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 29°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı da 15°C civarında olacak. Artan sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman geçecektir. Ani sıcaklık değişimleri ve rüzgar hızındaki artışlar zaman zaman rahatsızlık verebilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hafif giysiler tercih edilmelidir.

Konya'nın Mayıs ayı iklimi, genellikle ılıman ve güneşlidir. Ortalama gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından gereklidir.