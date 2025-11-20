HABER

Konya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 20-23 Kasım tarihleri arasında hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 20 Kasım'da sıcaklık 17°C, 21 Kasım'da 18°C, 22 Kasım'da 20°C olarak öngörülüyor. Gün içinde yüksek bulutların ardından güneşin görünmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde 2°C gibi düşük sıcaklıklara da dikkat etmek gerekiyor. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak olası ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. İşte detaylar...

20 Kasım 2025 Perşembe günü Konya'da hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17°C civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olarak bekleniyor. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı 10.2 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:28. Gün batımı ise 17:29 olarak öngörülüyor.

21 Kasım Cuma günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Yüksek bulutlar arasında güneşin görüneceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18°C civarında olması öngörülüyor. 22 Kasım Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Yüksek bulutlar arasında güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıkların 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 23 Kasım Pazar günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 19°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde hava durumuna göre rahat kıyafetler tercih edilmesi de önerilir. Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılar.

Hava koşullarının kişisel sağlığınızı etkilememesi için yeterli su tüketimine dikkat edin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bu şekilde, önümüzdeki günlerde Konya'da keyifli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

