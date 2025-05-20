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Konya 20 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 20 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Konya 20 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esse de, nem oranı sabah %50, gündüz %35, akşam %45 ve gece %61 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 21°C civarında olması ve sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması ve çoğunlukla güneşli bir hava hakim olması bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklığının yine 21°C civarında olması ve çoğunlukla güneşli hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 21 Mayıs'taki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz önerilir. Güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek konforunuzu artırabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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