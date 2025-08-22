HABER

Konya 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışıklarıyla birlikte yüksek sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor.

Konya 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Konya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışıklarıyla birlikte yüksek sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Konya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 34°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 30°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu süreçte hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri de gereklidir. Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Su tasarrufu sağlamak ve tarım faaliyetlerini sıcak saatlere denk getirmemek önemlidir.

Sıcak hava koşulları trafik güvenliğini de etkileyebilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli yapmaları gerekmektedir. Lastik basınçlarını kontrol etmeleri ve aşırı hızdan kaçınmaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları faydalıdır. Ultraviyole (UV) endeksinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak da önemlidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Kişisel sağlığınızı korumak ve çevrenize duyarlı olmak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

hava durumu Konya
