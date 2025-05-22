Konya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 14°C civarında bekleniyor. Bu dönemde genellikle 12 güneşli gün, 14 yağışlı gün ve 2 bulutlu gün yaşanıyor.

23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 30°C'ye ulaşması, 24 Mayıs Cumartesi günü ise 29°C civarında olması tahmin ediliyor. 25 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 31°C’ye ulaşması bekleniyor. Hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak su tüketimi artırılmalıdır. Sıcak havalarda, hassas grupların aşırı sıcak ortamlardan uzak durması önerilir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için uygundur. Su kaynaklarını korumak ve su tasarrufu yapmak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Hava kirliliği seviyelerinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneşten korunma, su tüketimi ve hava kalitesine dikkat edilmesi sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.