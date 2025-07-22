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Konya 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor.

Konya 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları parlak güneş ışığıyla açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmekte. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 35°C, 24 Temmuz Perşembe günü 34°C ve 25 Temmuz Cuma günü 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, Konya'nın Temmuz ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Temmuz ayında Konya'da ortalama gündüz sıcaklığı 30.8°C, gece sıcaklığı ise 16.9°C'dir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, açık hava etkinliklerini planlayanlar için dikkat gerektirir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önerilir. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması gerekmektedir.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanabilir. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su içmek ve susuz kalmamak hayati önem taşır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücudun serin tutulması sağlanabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda dinlenme molaları verilmelidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önem taşır. Ayrıca, sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski arttığı için açıkta bırakılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerekiyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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