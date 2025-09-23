HABER

Konya 23 Eylül Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarlarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %43, akşam ise %55 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 28°C ile 14°C arasında değişecek. 25 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 27°C ile 12°C arasında seyredecek. Cuma günü sıcaklık 22°C ile 10°C arasında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Güneşli günlerde güneşe maruz kalmamak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak da önemlidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlar. Dışarıda vakit geçirirken güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak daha sağlıklı olacaktır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

