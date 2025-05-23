Konya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın yaklaşmakta olduğu anlaşılıyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir havanın olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C olacak. 25 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Bu gün çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 19°C civarında olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak da gereklidir.

Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızlandığında, uçabilecek nesneler tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve mümkünse rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınılmalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Rüzgarlı günler de yaşanacak. Bu dönemde, hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.