HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 23 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Konya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın yaklaşmakta olduğu anlaşılıyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir havanın olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C olacak. 25 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Bu gün çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 19°C civarında olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak da gereklidir.

Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızlandığında, uçabilecek nesneler tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, açık alanlarda dikkatli olunmalı ve mümkünse rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınılmalıdır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Rüzgarlı günler de yaşanacak. Bu dönemde, hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zararVahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zarar
Minguzzi cinayetini övüp aileyi tehdit etmişlerdiMinguzzi cinayetini övüp aileyi tehdit etmişlerdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Bavullarını bile gönderdi...

F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Bavullarını bile gönderdi...

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye'yi dehşete düşüren çiftin cezası belli oldu

Türkiye'yi dehşete düşüren çiftin cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.