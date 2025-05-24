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Konya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Konya 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 24°C, gece saatlerinde ise 11°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli ve açık. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Konya'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Gündüz süresi yaklaşık 14 saat. Güneşli saatlerin sayısı 7 civarında.

25 Mayıs Pazar günü hava durumu biraz daha değişkenleşecek. Gündüz saatlerinde 25°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Bu tarihte hava bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 26 Mayıs Pazartesi ise güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle 25 Mayıs'ta dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle, kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Gün boyunca güneşli saatlerin sayısının fazla olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde aşırıya kaçmamak ve güneş koruyucu kullanmak, cilt sağlığı için önemlidir.

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Konya'da hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha değişkenleşecek, hafif yağmurlu günler yaşanabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek planlarınızı ve hazırlıklarınızı güncel tutmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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