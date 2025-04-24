Konya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde öngörülmektedir:

25 Nisan Cuma: Daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak.

26 Nisan Cumartesi: Bir veya iki kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 5°C civarında olacak.

27 Nisan Pazar: Kısmen güneşli bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak.

28 Nisan Pazartesi: Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak.

29 Nisan Salı: Bol güneş ışığı altında bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak.

30 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sağanak yağış ihtimali olan günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüzleri güneşli günlerde uygun kıyafetler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyinmek gerekmektedir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.