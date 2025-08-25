HABER

Konya 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, tipik bir yaz gününü andırıyor.

Hazar Gönüllü

Konya'da 25 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, tipik bir yaz gününü andırıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Konya'nın Ağustos ayındaki ortalama değerlerine yakın. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 28°C, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 29°C civarında olacak. Bu süreçte hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından da önemlidir. Ayrıca, rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacağı için hafif bir esinti sağlanacak.

Konya'nın Ağustos ayındaki ortalama nem oranı %33. Bu da hava koşullarının daha da bunaltıcı olabileceğini gösteriyor. Nemli saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

25 Ağustos Pazartesi günü ve takip eden günlerde Konya'da sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde, özellikle hassas grupların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

