Konya 26 Eylül Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya 26 Eylül Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

26 Eylül 2025 Cuma günü Konya'da hava durumu oldukça güzel. Güneş bol şekilde parlayacak. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyelerde seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek. Bu durum sonbaharın başlangıcını gösteriyor. Hava koşulları ılıman olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde de hava durumu değişecek. 27 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında değişecek. 28 Eylül Pazar günü ise bol güneş ışığı altında 27°C'lik bir hava tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 25°C ile 11°C arasında olacak. 30 Eylül Salı günü ise sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 23°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde uygun giyim tercih edilmeli. Su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk giyilmesi faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava durumu trafik ve yol durumunu da etkileyebilir. Bu nedenle durumu takip etmek önemlidir. Olası aksaklıkların önüne geçmek için dikkatli olunmalıdır.

