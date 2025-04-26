Konya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde 27 Nisan Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklıklar yine 19°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü alçak bulutlar etkili olacak. Sıcaklıklar bu gün 18°C civarında seyredecek. 29 ve 30 Nisan Salı ve Çarşamba günlerinde kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16-18°C aralığında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Günlük hava raporlarını takip etmek, planlarınızı güncel bilgilere göre düzenlemenize yardımcı olur. Bu sayede olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz.