HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Nisan 2025 Pazar günü, hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Konya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. 28 Nisan Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklık 8°C ile 18°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8°C ile 18°C arasında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü artan bulutlarla birlikte sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Planlarını ona göre yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdıHesap fazla gelince... Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Dışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecekDışişleri Bakanı Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.