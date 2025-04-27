Konya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. 28 Nisan Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklık 8°C ile 18°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8°C ile 18°C arasında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü artan bulutlarla birlikte sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Planlarını ona göre yapmak önemlidir.