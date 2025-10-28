Konya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 28 Ekim 2025 Salı günü, Konya'da hava genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında. Gece sıcaklığının ise 9°C olması bekleniyor. Rüzgar batıdan esecek. Hızının saatte 12 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %59 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 2°C civarında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü, hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 1°C olması bekleniyor.

31 Ekim Cuma günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece 5°C civarında olması öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü, bulutlar artacak. Hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 8°C civarında olacak.

2 Kasım Pazar günü, hava yüksek bulutlar arasında güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 5°C civarında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü, hava bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece 7°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani değişiklikler yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, uygun giyinmek önem taşır. Gündüz ılıman hava beklenirken, akşam kalın giysiler tercih edilmelidir.

Rüzgar batıdan esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanılabilir. Nem oranı %59, bu hava koşullarının serin hissettirmesine yol açabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarındaki bu değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Sağlığınızı korumak ve günlük aktiviteleri planlamak açısından hazırlıklı olmak gerekir.