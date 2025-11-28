Konya 28 Kasım Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 6°C ve en yüksek 12°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.4 km/saat olarak ön görülüyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 4.6°C ile 11.8°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmur devam edebilir. Sıcaklıklar 7.6°C ile 8.8°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7.2°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek de gerekli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak rahatlık sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktiviteleriniz daha konforlu hale gelir.