HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Konya'da hava açık ve güneşli, gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 7°C olacak. Beklenen rüzgar kuzeyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %42, akşam %52, gece %69 seviyelerine ulaşacak. 30 Ekim'de az bulutlu bir hava yaşanacak. Sonraki günlerde sıcaklıklar düşerek bulutlu hava koşulları hakim olacak. Soğuk hava için kalın giyinmek önemli. Seyahat planlarınızı buna göre yapmalısınız. İşte detaylar...

Konya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Konya'da hava, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C civarında. Gece sıcaklığı ise 7°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70. Gündüz %42, akşam %52, gece ise %69 seviyelerine ulaşacak. Gün doğumu saat 07:12, gün batımı ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16.2°C, gece sıcaklığı ise 6.3°C olacak. 31 Ekim Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içindeki sıcaklık 15.9°C, gece sıcaklığı 4.9°C olarak tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü de hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16.1°C, gece sıcaklığı ise 5.5°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Bulutlu hava koşullarının artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır. Soğuk havadan korunmak açısından dikkatli olunmalı. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumu da değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgedeGebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.