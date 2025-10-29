Konya 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Konya'da hava, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C civarında. Gece sıcaklığı ise 7°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70. Gündüz %42, akşam %52, gece ise %69 seviyelerine ulaşacak. Gün doğumu saat 07:12, gün batımı ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16.2°C, gece sıcaklığı ise 6.3°C olacak. 31 Ekim Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içindeki sıcaklık 15.9°C, gece sıcaklığı 4.9°C olarak tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü de hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16.1°C, gece sıcaklığı ise 5.5°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Bulutlu hava koşullarının artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacaktır. Soğuk havadan korunmak açısından dikkatli olunmalı. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumu da değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda yarar var.