Konya 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Konya'da hava koşulları değişken olacak. Şehrin merkezinde sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 14°C aralığında değişecek. Diğer bölgelerde benzer hava koşulları görülecek. Beyşehir'de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında seyredecek. Derbent'te parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 1.6°C ile 11.7°C arasında olacak.

30 Kasım Pazar günü, Konya'da yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 0°C ile 9°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile -1°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü, çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile -2°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü de çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile -2°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü, çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -1°C arasında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 2°C arasında olacak.

Beklenen bu hava koşullarında ani değişimlere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Soğuk havalarda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen dış giyim, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlar yapılmalıdır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri ertelenmelidir. Kapalı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, günlük planları daha verimli yapma imkanı tanır.