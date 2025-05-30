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Konya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 18°C, gece sıcaklığının ise 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Her iki gün için de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, geceleri ise 11°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları olanlar için hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

2 Haziran Pazartesi gününde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Yer yer sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, geceleri ise 10°C civarında olacak. Bu gün, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir seçenek olabilir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağmurluk veya şemsiye gibi koruyucu önlemler alması faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Seyahat planları yaparken, hava durumunu güncel olarak takip etmek ve gerektiğinde planlarda esneklik sağlamak akıllıca olacaktır.

30 Mayıs ile 2 Haziran arasında hava koşulları değişken olacak. Yağışlar etkili olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak, olumsuz sürprizlerle karşılaşmanızı engelleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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