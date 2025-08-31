HABER

Konya 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 31 Ağustos 2025 Pazar günü tipik bir yaz havası bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35°C civarında, gece ise 20°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 34°C, 2 Eylül Salı günü ise 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bol su tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler giymek, güneş ışınlarının etkisini azaltır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak, cilt sağlığı açısından önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilmektedir. Rüzgar hafif esebilir, bu serinlik hissi yaratır. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle nem oranı artabilir. Bu durum hava koşullarını daha da bunaltıcı hale getirebilir. Nemli saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya destek olur.

